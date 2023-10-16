أمن

حماس تعلن وجود أكثر من 1000 جثة تحت أنقاض منازل في غزة

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آثار الدمار في غزة (رويترز)
آثار الدمار في غزة (رويترز)
الشرق الاوسط غزة طوفان الأقصى

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، الاثنين، أن جثث أكثر من ألف قتيل ما زالت تحت أنقاض المنازل، وفق ما نقلته رويترز.

وكانت وزارة الصحة في القطاع أعلنت في آخر إحصائية، ارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الإسرائيلي إلى 2700 والإصابات إلى أكثر من 9700 جريح.

وأطلقت حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك.

ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل نحو 2700 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة.

 

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