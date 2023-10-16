وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً الثلاثاء

أربيل (كوردستان 24)- من المُقرر أن يزور وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان، العاصمة الاتحادية بغداد، يوم غدٍ الثلاثاء.

وقالت دائرة الإعلام المعلومات في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد يوم غدٍ الثلاثاء، وسيجتمع مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي الأربعاء، لبحث قضية رواتب الموظفين وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية".

وأشارت الدائرة إلى أن "الوفد يضم كلاً من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ومسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة الإقليم عبد الحكيم خسرو، فضلاً عن عددٍ من المُستشارين".

من جانبه، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني، اليوم الاثنين، إن "زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، واجتماعه مع اللجنة المالية النيابية أمرٌ اختياري، وهو يأتي لإظهار نوايا حكومة الإقليم الجديّة، لمُعالجة المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد".

ولفت هوراماني إلى أن "رئيس الوزراء مسرور بارزاني وجه وفد الحكومة بعدم ترك أي سؤالٍ دون إجابة، وأن يكونوا متعاونين بكل شفافية".

وشدد على أن "حكومة الإقليم تبحث عن حلٍ جذري لحماية حقوق مواطني كوردستان، في إطار الدستور العراقي".