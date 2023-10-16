بايدن يُلغي زيارة لكولورادو مُعززاً التكهنات باحتمال زيارته إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مُفاجىء زيارة كانت مُقررة الاثنين لكولورادو ما عزز تكهنات صحافية باحتمال زيارته إسرائيل قريباً لإظهار الدعم لها في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة.

أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيبقى في واشنطن "للمشاركة في اجتماعات بشأن قضايا الأمن القومي" وسط مخاوف متزايدة من احتمال توسع النزاع بين إسرائيل وحماس إقليمياً.

يأتي ذلك فيما ذكرت عدة وسائل إعلامية أمريكية بينها "أكسيوس" و"سي إن إن" أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يُناقشون احتمال سفر بايدن إلى إسرائيل هذا الأسبوع.

وقال البيت الأبيض إن "زيارة الرئيس إلى كولورادو تأجلت وسيتم تحديد موعد لاحق لها. سيبقى الرئيس في البيت الأبيض للمُشاركة في اجتماعات الأمن القومي".

كان من المقرر أن يُسافر بايدن (80 عاماً) إلى كولورادو لزيارة مصنع توربينات الرياح والترويج للانتعاش الاقتصادي والرسائل المؤيدة للبيئة في إطار حملته لانتخابات العام 2024.

إلغاء الزيارة في اللحظة الأخيرة أمر غير مُعتاد ولا سيما أن الرحلات الرئاسية تكون عادةً مُخططة بشكلٍ دقيق، وكان مُفاجئاً لدرجة أن مسؤولي البيت الأبيض كانوا قد نشروا قبل ساعات فقط تفاصيل عن زيارة كولورادو.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الوطني جون كيربي لشبكة "سي إن إن" إن بايدن "سيبقى مركزاً على ما يحصل بين إسرائيل وحماس".

وأضاف "بالنسبة لإسرائيل، كان هناك دعوة من رئيس الوزراء لكن مرة أخرى - لا يوجد سفر للتحدث عنه في الوقت الراهن".

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موجود في القُدس حالياً، في ثاني زيارة له إلى إسرائيل خلال أقل من أسبوع، بعد جولة عربية سعى خلالها لحشد تأييد ضد الحركة والبحث عن سبل لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في غزة.

وبعد أربعة أيام من زيارة تضامن إلى تل أبيب بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في السابع من تشرين الأول أكتوبر، عاد بلينكن للقاء المسؤولين الإسرائيليين في ظل تحضيرات واسعة تقوم بها الدولة العبرية لعملية برية في القطاع المحاصر.

المصدر: AFP