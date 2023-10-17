الرئيس الروسي بوتين يصل الى الصين

أربيل (كوردستان24)- وصل صباح هذا اليوم الى الصين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أول رحلة للرئيس الروسي إلى دولة كبرى منذ بدأت الحرب الروسية الاوكرانية، حيث سيلتقي بنظيره الصيني شي جيبينغ في قمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ولجأ بوتين بشكل متزايد إلى بكين لتعزيز التجارة والحصول على دعم سياسي هو في أشدّ الحاجة إليه منذ أصبحت بلاده في عزلة دولية بسبب غزوها جارتها.

وكان الكرملين أعلن الإثنين أنّ قمة بوتين-شي ستُعقد على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق "مبادرة الحزام والطريق".

وأفادت الرئاسة الروسية أنّه "خلال المحادثات، سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية"، من دون تفاصيل إضافية.

وبحسب المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف فإنّ بوتين وشي "سيناقشان بطريقة ودّية وصريحة (...) المشاكل الملحّة للتعاون العملي الثنائي وجدول الأعمال الدولي".

وفي آذار/مارس الماضي، استقبل الرئيس الروسي نظيره الصيني في قمّة دعوَا خلالها إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري بين بلديهما لمواجهة ما يعتبرانه هيمنة أميركية.

وتأتي زيارة بوتين إلى بكين في ظلّ ارتفاع منسوب التوتّر في الشرق الأوسط بسبب الحرب الدائرة منذ عشرة أيام بين إسرائيل وحركة حماس.