بايدن يزور إسرائيل ويلتقي في عمان العاهل الاردني والرئيسين المصري والفلسطيني

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن صباح اليوم ان الرئيس الامريكي جوبايدن سيزور إسرائيل الاربعاء للتضامن مع إسرائيل، ويتوجه بعدها الى عمان لاجراء محادثات مع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني والرئيسين الفلسطيني محمود عباس والمصري عبدالفتاح السيسي.

وقال بلينكن للصحافيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في مقرّ وزارة الدفاع الإسرائيلية في تلّ أبيب مع رئيس وزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إنّ "الرئيس سيؤكّد تضامن الولايات المتّحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".

وأضاف أنّ "إسرائيل لديها الحقّ، بل من واجبها، الدفاع عن شعبها ضدّ حماس والإرهابيين الآخرين ومنع وقوع هجمات مستقبلية" ضدّها.

وأوضح أنّ بايدن "سيسمع من إسرائيل ما تحتاج إليه للدفاع عن شعبها بينما نواصل العمل مع الكونغرس لتلبية تلك الاحتياجات".

كما أكّد الوزير الأميركي أنّ بايدن سيحرص خلال زيارته على التشديد على ضرورة الحدّ من الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

وقال المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين إنّ بايدن "سيؤكّد مجدّداً أنّ حماس لا تدافع عن حقّ الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير، وسيبحث مجدّداً في الاحتياجات الإنسانية لجميع المدنيين في غزة".