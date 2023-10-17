بايدن والسوداني يبحثان التطورات في الاراضي الفلسطينية

أربيل (كوردستان24)- بحث رئيس الوزراء العراقي والرئيس الامريكي التطورات الجارية في الاراضي الفلسطينية، وأكدا على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار في المنطقة، وضرورة احتواء الصراع، واهمية فتح الممرات الانسانية وايصال المساعدات الى قطاع غزة.

وقال المكتب لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان له اليوم "تلقّى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، جرى خلاله بحث التطورات الميدانية الجارية في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف البيان "جرى خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تحشيد الجهود والعمل المشترك لدعم الاستقرار المستدام في المنطقة، فضلاً عن جهود تعزيز علاقة الشراكة الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، حسب اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين".

وأكد الجانبان على "ضرورة احتواء الصراع، والعمل على عدم اتساع دائرة الحرب، التي تستهدف المدنيين وتهدد السلام والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأشار البيان الى ان رئيس الوزراء العراقي "جدد موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه ما يحصل في غزّة، مشيراً إلى أهمية فتح الممرات الإنسانية، وإيصال ما يحتاجه أبناء القطاع، الذين يتعرضون لحرب وحصار ظالم"، مضيفاً ان "استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم".