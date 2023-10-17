سیاسة

مسرور بارزاني يفتتح معمل إعادة تدوير الإسفلت القديم بأربيل

يُعد هذا المعمل، الأول من نوعه على مستوى العراق وإقليم كوردستان، أُنشئ وفق أحدث المعايير العالمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان معمل إسفلت إعادة تدوير الإسفلت

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، معمل إعادة تدوير الإسفلت القديم في العاصمة أربيل.

ويُعد هذا المعمل، الأول من نوعه على مستوى العراق وإقليم كوردستان، أُنشئ وفق أحدث المعايير العالمية التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وأكد رئيس الحكومة في كلمة له، على أهمية هذا المشروع باعتباره أحد المشاريع المنفذة في إطار البرامج الحكومية الهادفة إلى حماية البيئة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

مشدداً في الوقت ذاته على التزام حكومة إقليم كوردستان بالحفاظ على البيئة، خصوصاً وأن الإسفلت القديم كان يلّوث المحيط البيئي.

وأوضح أنه ابتداءً من اليوم، سيجمع الإسفلت ويعالج بشكل منفصل عن البيئة، مما يسهم في تقليل التلوث البيئي، وذلك من خلال مصانع الإسفلت العامة والخاصة بما يضمن إعادة استخدام وتدوير الإسفلت دون أن يؤثر أو ينعكس سلباً على المحيط البيئي.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع "ليس سوى البداية نحو بناء معامل مماثلة في جميع محافظات إقليم كوردستان".

داعياً القطاع الخاص إلى اتخاذ خطوات مماثلة للاستفادة القصوى من المخلفات، مبيناً أن حكومة الإقليم لديها برنامج شامل للحفاظ على البيئة وتحسينها بكل الوسائل الممكنة.

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