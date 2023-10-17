رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على اجتماعٍ للمجلس الأعلى للاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، على اجتماعٍ للمجلس الأعلى للاستثمار، بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني.

وناقش الاجتماع سبل مواصلة تعزيز الاستثمار وتنظيمه، واستقطاب مزيد من المشاريع الاستثمارية، وتذليل العقبات والصعوبات التي تعترض مسار العملية الاستثمارية في الإقليم.

وأكد رئيس حكومة الإقليم عزمه على بذل أقصى الجهود في سبيل تذليل جميع العقبات القانونية والبيروقراطية التي تواجه عملية الاستثمار.

وقال: "أنجزنا الكثير من العمل بهذا الصدد، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين".

مشيراً إلى أن الاستثمار يحتاج إلى نظام مصرفي معتمد وفعّال.

وتابع: "بدأنا بإصلاح النظام المصرفي وتطوير الخدمات المصرفية، من أجل تحويل إقليم كوردستان من سوق قائم على النقد إلى سوق يرتكز على نظام مصرفي جدير بالثقة يُعتمد عليه".

وفي ختام الاجتماع، وبعد مناقشات وتداولات، اتُخِذت مجموعة قرارات بشأن إنهاء العوائق والعقبات التي تواجه العملية الاستثمارية في إقليم كوردستان.