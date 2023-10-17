علي شداد: المسوّدة الأولية لقانون النفط تعكس آراء حكومة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس لجنة القوانين في لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية في البرلمان العراقي، علي شداد، أن لجنتهم تحتاج لنحو 6 أشهر للتوصّل إلى مسوّدة مشتركة لقانون النفط والغاز.

وقال شداد في بيانٍ صحفي، الثلاثاء، إن اللجنة التي شكّلتها حكومة إقليم كوردستان "قدّمت وجهة نظرها بشأن قانون النفط والغاز إلى وزارة النفط العراقية".

مشيراً إلى أن اللجنة "عقدت 6 اجتماعات حول قانون النفط والغاز حتى الآن، 3 منها كانت مع لجنةٍ شكّلتها حكومة كوردستان، والثلاثة المتبقية حضرها محافظون وممثلون عن المناطق المنتجة للنفط".

إلى ذلك، أوضح شداد أن وزارة النفط العراقية توصّلت لمسوّدةٍ أولية لقانون النفط والغاز، تتضمن آراء جمع الأطراف، بما يعكس آراء حكومة كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط.

مؤكّداً أن لجنة القوانين في لجنة النفط والغاز والموارد الطبيعية النيابية "لا تزال بحاجةٍ إلى اجتماعٍ آخر للتوصّل إلى وجهة نظرٍ مشتركة بشأن قانون النفط والغاز".