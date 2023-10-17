رئيس المخابرات الإسرائيلية يعترف بفشل توقّع هجوم حماس

أربيل (كوردستان 24)- اعترف رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال أهارون هاليفا، بفشل المخابرات في توقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، معلناً تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك الفشل.

اعتراف الميجر جنرال أهارون هاليفا، جاء في رسالةٍ وزعها على مرؤوسيه نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وفق ما نقلته رويترز.

وأطلقت حماس في الـ 7 تشرين الأول/أكتوبر عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك.

ومن الجو عبر طائرات شراعية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

ويرد الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوع بقصف جوي ومدفعي مكثّف على غزة، بعدما شدّد الحصار على القطاع عبر قطع المياه والكهرباء وإمدادات الغذاء.

وأعلنت إسرائيل مقتل أكثر من 1400 شخص، بينما أدّت سبعة أيام من القصف الجوي والمدفعي المتواصل على غزة إلى تسوية أحياء بالأرض ومقتل نحو 2700 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة.