محموديان: نريد تعزيز العلاقات التجارية بين إيران وإقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- افتُتِح اليوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان معرض السليمانية الدولي السادس عشر برعاية مؤسسة كوردستان 24.

وشارك في المعرض 15 شركة إيرانية، قال عنها القنصل الإيراني في السليمانية، محمد محموديان، بأنها تستطيع القيام بعملٍ عظيم في إقليم كوردستان.

وأعرب القنصل الإيراني عن أمله في تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان في مجال التجارة والاستثمار.

وقال محموديان في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن الصادرات الإيرانية إلى إقليم كوردستان تزايدت بشكلٍ كبير، معتبراً أنه من الضروري أن يولي الجانبان المزيد من الاهتمام بهذا المجال.

موضحاً أن الجانبان الإيراني والإقليم بذلا جهوداً جيدة خلال زيارة الأربعينية، مؤكّداً أن تلك الجهود تهدف لزيادة أعداد الزيارات بين الطرفين.

في السياق ذاته، أشار القنصل الإيراني في السليمانية إلى أنهم يعتزمون تسليم رجال الأعمال في إقليم كوردستان كتاباً رسمياً يمكنهم من خلاله زيارة إيران 15 مرة.

وقال: نعتزم إنشاء غرفة خاصة (VIP) على الحدود في معبر باشماخ، ليتمكّن التجار أخذ قسطٍ من الراحة أثناء زيارتهم إلى إيران.

وفي ختام حديثه، أكد محموديان أن الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض هي شركات كبيرة ويمكنها تنفيذ أعمالٍ جيدة في إقليم كوردستان، وهي معروفة في البلاد ويمكنها أن تفيد الإقليم بتنفيذ مشاريع بجودة عالية.