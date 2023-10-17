مئات الجرحى والقتلى بقصفٍ جوي على مستشفى في غزة وتنديد عربي ودولي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة مساء اليوم الثلاثاء، إلى 500 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، إضافةً لمئات الجرحى.

وقال مراسل كوردستان 24 في غزة، إن أشلاء مبعثرة لأجساد ضحايا القصف منتشرة بكثافة في ساحة مستشفى المعمداني، وسط صعوبة في إسعاف الجرحى بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية.

وفي أول تعليق أممي على القصف الإسرائيلي، اعتبرت الأمم المتحدة أنّ المستشفيات ليست هدفاً.

كما دانت مصر بأشدّ العبارات القصف الإسرائيلي، طالبة من "المجتمع الدولي التدخّل على نحو عاجل لوقف هذه الانتهاكات".

كما دعت "دول العالم بمطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".

من جهته، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنّ الأخبار الواردة من غزة كارثية. واصفاً الأمربـ"الفظيع وغير المقبول". وأضاف: "مهاجمة أي مستشفى أمر محظور".

وحمّلت الأردن إسرائيل مسؤولية استهداف مستشفى في غزة ووصفته بـ"التطور الخطير".

ودان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "قصف المستشفى في غزّة"، داعياً "الغرب إلى وقف هذه المأساة فوراً".

كما دانت قطر "بقوة الغارة الجوية الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة".

وندّد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس بـ"الضربة القاتلة على المستشفى في غزة".

من جهته، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ استهداف المستشفى "أحدث مثال على افتقار هجمات إسرائيل للقيم الإنسانية الأساسية".

ووصفت إيران "هجوم إسرائيل "الخسيس" على مستشفى في غزة "جريمة حرب همجية".