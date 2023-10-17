أمن

وزارة البيشمركة تناقش إجراءات تنفيذ ميزانيتها مع القنصلية الأميركية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مع القنصلية الأميركية العامة بأربيل، المساعدات المالية المقدمة لقوات البيشمركة وإجراءات تنفيذ موازنة السنوات الأربع.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير عام الميزانية والبرمجة في وزارة البيشمركة، اللواء توانا صديق، كبير المستشارين العسكريين في القنصلية الأميركية الكولونيل مايك غاجيرو، ووفداً مرافقاً ضمّ مستشار وزارة الدفاع توني سينوت، والملحق العسكري في القنصلية الجنرال تروسل.

وبحسب بيانٍ لوزارة البيشمركة، ناقش المجتمعون المساعدات المالية وتنفيذ ميزانية السنوات الأربع الخاصة بوزارة البيشمركة.

كما ناقش الجانبان إمكانية تأمين وتحديد الموارد المالية والميزانية للقوات التي ستُنقل إلى وزارة البيشمركة ضمن إطار عملية إصلاح الوزارة.

وقال البيان، إن المديرية العامة للميزانية والبرمجة بوزارة البيشمركة، وبمساعدة وتنسيق مباشر من رئاسة مجلس وزراء الإقليم خطت خطوات جيدة، وستنعكس نتائجها في المستقبل القريب على قوات البيشمركة.

 

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