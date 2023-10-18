أمن

رويترز: إحباط هجوم بمسيرتين استهدفت القوات الامريكية في العراق

author_image مظفر مزوري
العراق قاعدة عين الاسد الجيش الامريكي مسيرات هجوم مستشفى المعمداني غزة فلسطين حماس اسرائيل

أربيل (كوردستان24)- أكد مسؤولان أمريكيان لرويترز ان الجيش الامريكي أحبط هجوماً استهدف قواته في العراق في وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء، واسقطت مسيرتين قبل ان تصلا الى هدفهما.

وقال المسؤولان إن الطائرتين المسيرتين تم اعتراضهما لدى استهدافهما قاعدة عين الأسد الجوية في العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

جاءت الواقعة بعد ساعات من ضربة استهدفت مستشفى في قطاع غزة وقتلت المئات من الفلسطينيين مما زاد من حدة توتر الموقف في وقت من المقرر أن يصل فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء لإبداء دعمه لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وأشار المسؤولان الامريكيان الى انه لم يتضح حتى الان الجهة التي تقف خلف تنفيذ الهجوم.

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبا لهجمات من جماعات تدعمها إيران في ظل تصاعد حاد في التوتر في المنطقة بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.

وألقت إسرائيل بمسؤولية الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني على حركة الجهاد الإسلامي وقالت إنه صاروخ أطلقته الحركة وفشل في الوصول إلى هدفه لكن الحركة نفت مسؤوليتها عن ذلك.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية استهدفت المستشفى واتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بارتكاب مذبحة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف