تمديد تفويض الجيش التركي بتنفيذ عمليات عسكرية في العراق وسوريا لعامين إضافيين

أربيل (كوردستان 24)- مدّد البرلمان التركي، الثلاثاء، تفويض الجيش بشنِّ عمليات عبر الحدود في سوريا والعراق المجاورتين لمدة عامين إضافيين.

وصدر التفويض لأول مرة عام 2013 لدعم الحملة الدولية ضد تنظيم داعش، واعتاد البرلمان تمديده سنوياً، وفي 2021 مُدِّد لأول مرة لمدة عامين، ما أعطى أردوغان نافذة أطول لمواصلة الحملات ضد التواجد الكوردي على حدود تركيا.

وجاء في النص الذي وقعه إردوغان، "من الضروري للأمن القومي التركي اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع الحقوق الناشئة عن القانون الدولي ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والإجراءات التي قد تشكل خطراً على الأمن القومي التركي".

كما ينص على أن "تركيا سترحب بنشر قوات أجنبية على أراضيها بهدف محاربة الجماعات الإرهابية وفق الشروط التي يحددها الرئيس".

وأثار هذا البند انتقادات شديدة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي دعا إلى "عدم وجود قوات أجنبية" على الأراضي التركية.

وقال زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو الأسبوع الماضي "كقومي، لا أريد أن تطأ أقدام أي قوات أجنبية الأراضي التركية"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وصوت نواب حزب الشعب الجمهوري ضد النص الثلاثاء.

وكثّفت تركيا غاراتها الجوية عبر الحدود ضد مناطق شمال شرقي سوريا وإقليم كوردستان العراق، بداعي ضرب مقاتلين في حزب العمال الكوردستاني، رداً على هجوم 1 تشرين الأول/أكتوبر في أنقرة.

وقال مسؤولون أتراك إن المهاجمين اللذين قتلا في هجوم أنقرة جاءا من سوريا، واستهدفت الضربات التركية في سوريا أساساً منشآت النفط وغيرها من منشآت الطاقة التي تديرها الإدارة الذاتية.