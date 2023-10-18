الأردن يلغي القمة الرباعية بين الملك عبد الله وبايدن وعباس والسيسي

أربيل (كوردستان 24)- ألغى الأردن القمة الرباعية المقررة عقدها اليوم الأربعاء في عمان، بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الأميركي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

جاء ذلك، في أعقاب القصف الذي طال ساحة مستشفى المعمداني بغزة وأسفر عن وقوع مئات القتلى والجرحى، وفق وزارة الصحة في القطاع، وفق ما نقلته رويترز.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الاجتماع سيعقد عندما يكون من الممكن أن تتفق الأطراف على إنهاء "الحرب" الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وكان من المتوقع أن يجري بايدن زيارة سريعة لإسرائيل، ثم سيتوجه لاحقاً للأردن، حيث كان من المقرر أن يلتقي -بحسب مسؤولين أردنيين- بالرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وكان من المقرر أن تركز القمة الرباعية على الحاجة لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة، لمنع وقوع كارثة إنسانية، إلى جانب تهدئة الصراع مع إسرائيل.

وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أن "هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها".

بدوره، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن الذي توجه الثلاثاء إلى إسرائيل، قرر "تأجيل" زيارته التي كانت مرتقبة الأربعاء للأردن.

وأبدى بايدن غضبه وحزنه العميق "بسبب الانفجار" في المستشفى الأهلي في غزة، وأعطى توجيهاته لمستشاريه للأمن القومي بجمع مزيد من المعلومات.

وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث هاتفياً مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "فور سماعه هذه الأنباء".