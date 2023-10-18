غوتيريش: هجمات حماس لا تبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني

أربيل (كوردستان 24)- أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هجمات "حماس" "لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي" للشعب الفلسطيني، داعياً إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

وقال غوتيريش أمام منتدى مبادرة الحزام والطريق الصينية في بكين إن هجمات "حماس" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر التي أودت بحياة أكثر من 1400 شخص هي "أعمال إرهاب" لا يمكن تبريرها.

وأضاف "لكن هذه الهجمات لا يمكن أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

ودعا الأمين العام للأمم المتّحدة إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" لتخفيف المعاناة الإنسانية الرهيبة التي نشهدها".

وكرر ما وصفه بـ"نداءين إنسانيين عاجلين"، داعياً حماس إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن" في إشارة إلى 199 شخصاً تحتجزهم الحركة.

وقال "أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية لتوفير الوقت والمساحة الكافيين للمساعدة في تحقيق النداءين وتخفيف المعاناة الإنسانية الملحمية التي نشهدها".

مشدداً في الوقت ذاته، على أن "أرواحاً كثيرة جداً ومصير المنطقة بأكملها على المحك".

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى "السماح فوراً بوصول مساعدات إنسانية دون قيود لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وأكد أنه "يدرك تماماً المظالم العميقة للشعب الفلسطيني".

وتابع "لكن على الرغم من خطورة هذه المظالم، فإنها لا يمكن أن تبرر الأعمال الإرهابية التي ارتكبتها حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر".