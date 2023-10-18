وفد حكومة كوردستان يبدأ اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية ببغداد

أربيل (كوردستان 24)- بدأ وفد حكومة إقليم كوردستان ووزير المالية العراقي، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعهما مع اللجنة المالية في البرلمان العراقي.

وقال مراسل كوردستان 24، ببغداد، إنه من المقرر أن يستعرض وزير المالية والاقتصاد في حكومة كوردستان أمام اللجنة المالية النيابية تقريراً مفصّلاً عن إيرادات الإقليم ونفقاته للأشهر الستة الأولى من عام 2023.

وسيتضمن التقرير، الذي أعدته لجنة الرقابة المالية المشتركة بين أربيل وبغداد، بيانات تفصيلية عن موظفي حكومة إقليم كوردستان ورواتبهم.

وخلال اجتماعٍ أمس الثلاثاء بالعاصمة بغداد، اتّفق وفد حكومة إقليم كوردستان مع الكتل الكوردستانية على توحيد مواقفهما حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية.

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه أمس الثلاثاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد.

وضمَّ الوفد كل من: وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، إضافةً لعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.