رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل السفير البلجيكي الجديد لدى العراق والأردن

‌أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، سفير بلجيكا الجديد لدى العراق والأردن سيرجي ديكسون.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس الحكومة السفير البلجيكي على توليه مهام منصبه، متمنياً له النجاح والتوفيق.

كما جرى في اللقاء بحث آخر التطورات في العراق والمنطقة، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور، بالاضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين بلجيكا وإقليم كوردستان ولا سيّما في مجال التجارة.

كذلك تناول اللقاء ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع في المنطقة وإعادة النازحين إلى ديارهم.