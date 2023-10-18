شيخ جناب يؤكد وجود تفاهُمٍ مُشترك مع بغداد لمُعالجة قضية رواتب مُوظفي الإقليم

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان آوات شيخ جناب، اليوم الأربعاء، وجود تفاهُمٍ مُشترك مع بغداد لمُعالجة قضية رواتب مُوظفي الإقليم، وإبعادها عن الخلافات السياسية.

وقال آوات شيخ جناب في مؤتمرٍ صحفي، حضرته كوردستان24، "التقينا اليوم مع وزيرة المالية الاتحادية، واللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، وقدمنا لهم كافة المعلومات والبيانات المتوفرة لدينا".

وأكد شيخ جناب "وجود تفاهمٍ مُشترك مع الجانب الاتحادي حول كيفية مُعالجة قضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، وفصلها عن النفقات الفعلية، وإبعادها عن الخلافات السياسية".

ولفت إلى أن "المعلومات والبيانات التي قدمناها عن موظفي إقليم كوردستان ورواتبهم، إلى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ووزيرة المالية العراقي، كانت دقيقةً وموثوقة".

وأضاف: "خلال لقائنا معهم بحثنا أسباب مُشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان بكل صدقٍ وشفافية"، مشدداً على أن "اللجنة المالية في مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، أبديا نيةً صادقة لمُعالجة المشاكل العالقة".

وشدد على "أننا كُنا متفقين على إيجاد حلولٍ جذرية لمشاكل رواتب موظفي إقليم كوردستان".

وبدعوةٍ من اللجنة المالية في البرلمان العراقي، توجّه أمس الثلاثاء، وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة بغداد، لمناقشة عدة ملفات مشتركة بين أربيل وبغداد.

ويضم الوفد الكوردستاني كلاً من: وزير المالية والاقتصاد آوات جناب نوري، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم، ورئيس مكتب التنسيق والمراقبة عبد الحكيم خسرو، إضافةً لعددٍ من المستشارين والمديرين العامين في وزارتي المالية والثروات الطبيعية.

وخلال اجتماعٍ أمسٍ الثلاثاء بالعاصمة بغداد، اتّفق وفد حكومة إقليم كوردستان مع الكتل الكوردستانية على توحيد مواقفهما حيال مسألة حقوق إقليم كوردستان وحصته من الموازنة قبيل لقاء اللجنة المالية النيابية.