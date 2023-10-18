اقتصاد

بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني.. استئناف تنفيذ مشروع مياه عقرة الاستراتيجي

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مشروع مياه عقرة الاستراتيجي

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيهٍ من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، استُؤنِف اليوم الأربعاء تنفيذ مشروع مياه عقرة الاستراتيجي في محافظة دهوك، والذي سيُوفِّرُ المياه لأكثر من 100 ألف شخصٍ في القضاء.

قال مُدير عام دائرة المياه والصرف الصحي في وزارة البلديات والسياحة، المُهندس آري أحمد قادر لـ كوردستان24، إنه "بتوجيهٍ من رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تمت معالجة العوائق المالية والمشاكل الفنية والإدارية لمشروع مياه عقرة الاستراتيجي". 

وأشار آري قادر إلى أنه "تم توجيه فرقنا، وفرق المتابعة لمجلس الوزراء، إضافةً إلى وزير البلديات والسياحة، لاستئناف تنفيذ المشروع"، مؤكداً أن "المبلغ المُخصص لتنفيذه يبلغ نحو 109 مليار دينار".

مشروع مياه عقرة لديه القدرة على انتاج 3 آلاف مترٍ مكعبٍ من المياه في الساعة، وقد تم إنجاز نسبة 51% من المشروع، ومع تنفيذ خط الأنابيب سترتفع نسبة إنجازه إلى 82%، فيما تم الانتهاء من الأعمال المدنية فيه بنسبة 91%.

يُذكر أن مشروع مياه عقرة الاستراتيجي كان قد توقف في السابق، بسبب قطع بغداد حصة كوردستان من الموازنة الاتحادية، وتفشي فيروس كورونا في العالم وتداعياته الاقتصادية.

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