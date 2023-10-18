بمشاركة رئيس حكومة كوردستان.. أربيل تحتضن مُؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشراكات الدولية"

أربيل (كوردستان 24)- من المُقرر أن تحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت المُقبل 21 تشرين الأول 2023، مؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشركات الدولية"، بحضور رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ومُحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل.

وقال موظفُ قسم العلاقات العامة في رابطة المصارف الخاصة العراقية، محمد حاتم في تصريحٍ لـ كوردستان24، "ستحتضن العاصمة أربيل يوم السبت المقبل، مؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشراكات الدولية"، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، إضافةً إلى عددٍ من المصارف الخاصة العراقية، والمصارف العربية".

وأكد أن "الهدف من إقامة المُؤتمر هو تطوير عمل المصارف في العراق وإقليم كوردستان"، موضحاً أن "المُؤتمر سيستمر يوماً واحداً فقط".