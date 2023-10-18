سیاسة

بمشاركة رئيس حكومة كوردستان.. أربيل تحتضن مُؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشراكات الدولية"

author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني أربيل مؤتمر فُرص التنمية ومُستقبل الشراكات الدولية

أربيل (كوردستان 24)- من المُقرر أن تحتضن أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت المُقبل 21 تشرين الأول 2023، مؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشركات الدولية"، بحضور رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ومُحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل.

وقال موظفُ قسم العلاقات العامة في رابطة المصارف الخاصة العراقية، محمد حاتم في تصريحٍ لـ كوردستان24، "ستحتضن العاصمة أربيل يوم السبت المقبل، مؤتمر "فُرص التنمية ومُستقبل الشراكات الدولية"، بحضور رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، إضافةً إلى عددٍ من المصارف الخاصة العراقية، والمصارف العربية".

وأكد أن "الهدف من إقامة المُؤتمر هو تطوير عمل المصارف في العراق وإقليم كوردستان"، موضحاً أن "المُؤتمر سيستمر يوماً واحداً فقط".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف