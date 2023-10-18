إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إلى غزة من مصر

أربيل (كوردستان 24)- أكدت إسرائيل الأربعاء السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بناء على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو "عطفاً على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر".

وأشار إلى أنه سيتم توفير "الغذاء والماء والدواء" للسكان المدنيين فقط. وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حماس التي تخوض معها الدولة العبرية حرباً منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري.

ولم يحدد جدول زمني لتسليم المساعدات، لكن منظمة الصحة العالمية رحبت بالإعلان.

وكتب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس على منصة إكس "حياة كثيرين تعتمد على ذلك".

ويحتاج سكان قطاع غزة إلى الماء والغذاء. وهم محرومون من الكهرباء والوقود أيضاً مع الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل عقب تسلل مقاتلين من حركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر إلى عدد من البلدات الإسرائيلية فقتلوا مدنيين وأخذوا رهائن قبل أن يتواجهوا مع القوات الإسرائيلية.

وتسببت الحرب منذ ذلك الحين بمقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل و3478 شخصاً في قطاع غزة، معظمهم من المدنيين من الجانبين.

وأعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بمرور المساعدات عبر أراضيها إلى غزة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال مكتب نتنياهو إن "إسرائيل تطالب بأن يقوم الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين ويعمل على حشد دعم دولي واسع لهذا المطلب".

المصدر: AFP