سیاسة

ريشي سوناك يزور إسرائيل ويدعو الى تجنب المزيد من التصعيد للصراع

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الحكومة البريطانية في بيان له أنه سيزور إسرائيل ودول أخرى في المنطقة للتوصل الى تهدئة في الحرب بين حماس وإسرائيل، موضحا انه يجب ان يكون الهجوم على مستشفى المعمداني لحظة فاصلة للقادة في المنطقة للعمل معاً لتجنب المزيد من التصعيد للصراع.

وأضاف سوناك "كلّ مدني يموت هو مأساة، وأنّ أرواحاً كثيرة أزهقت نتيجة العمل الإرهابي المروّع الذي ارتكبته حماس في هجومها على إسرائيل في السابع من تشرين الأول الجاري"، موضحاً أنه "سيحرص على أن تكون المملكة المتحدة في طليعة الجهود المبذولة للتهدئة".

ولفت البيان إلى أنّ جولة سوناك الشرق أوسطية ستستمرّ يومين وأنّ رئيس الوزراء سيؤكّد خلالها على وجوب أن لا يسمح المجتمع الدولي "للإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس وتجاهلها للحياة البشرية بأن يصبحا حافزاً لتصعيد الصراع في المنطقة".

وبحسب البيان فإنّ سوناك سيصل إلى إسرائيل في وقت مبكر من صباح الخميس وسيلتقي خصوصاً نظيره بنيامين نتانياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ.

ومن المتوقع أن يشدّد سوناك خلال جولته على وجوب إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتمكين البريطانيين العالقين في القطاع من مغادرته.

وتتزامن جولة سوناك مع زيارة يقوم بها وزير خارجيته جيمس كليفرلي إلى كلّ من مصر وتركيا وقطر "في الأيام المقبلة"، وفقاً لداونينغ ستريت.

وأكّدت لندن دعمها لإسرائيل بعد الهجمات التي شنّتها عليها حماس وخلّفت أكثر من 1400 قتيل في الدولة العبرية، كما أعلنت زيادة مساعداتها الإنسانية للفلسطينيين بمقدار الثلث، أي ما قدره عشرة ملايين جنيه إسترليني (11.5 مليون يورو) إضافية.

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