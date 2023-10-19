اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الخميس 19 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 159.750 دينار عراقي

100 يورو = 168.000 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 192.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3100 دينار عراقي

1 دينار أردني = 3502 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 510.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 450.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 390.000 دينار عراقي