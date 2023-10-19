رئيس حكومة إقليم كوردستان: منتسبو الشرطة يجب أن يكونوا نموذجاً مشرقاً في التعامل مع المواطنين واحترام حقوق الإنسان

أربيل (كوردستان 24)- حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخرج (دورة الشهيد سركوت آزاد) لعدد من ضباط ومنتسبي شرطة أربيل، وهي دورة خاصة بالمداهمة والمحاصرة وتحرير الرهائن.

وخلال المراسم، أعرب رئيس الحكومة عن تهانيه وتبريكاته للمتخرجين في هذه الدورة، وعبّر عن أمله في أن تسهم مثل هذه الدورات في تعزيز مهارات وقدرات منتسبي الشرطة.

وأشاد رئيس الحكومة بجهود منتسبي الشرطة وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتقديم كل ما يليق بالمواطنين من خدمات، بكل تفانٍ وإخلاص، رغم التحديات.

وقال: "تتمثل المهمة الأساسية للشرطة وقوى الأمن الداخلي في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وكذلك مكافحة الجريمة والتصدي للمجرمين، والأهم من ذلك، التعامل مع المواطنين معاملة عادلة وإنسانية، وذلك في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن منتسبي الشرطة يجب أن يكونوا نموذجاً مشرقاً للسلطة في التعامل مع المواطنين، كونهم يمثلون السلطة وسيادة القانون، كما يجب أن يتعاون المواطنون والشرطة من أجل هدف مشترك من أجل حماية أمن الوطن واستقراره وممتلكات المواطنين.

وأكد أن التنسيق والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية هو أحد أسباب الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، كما دعا الشرطة وقوى الأمن الداخلي إلى مزيد من اليقظة والحذر وعدم التساهل مع المجرمين والمخربين الذين يهددون سلامة البلد والمواطنين.

وتابع رئيس الحكومة قائلاً: "التقدم التكنولوجي السريع في العالم يتطلب من شرطتنا وقواتنا الأمنية مواكبة التطورات والاستفادة من التكنولوجيا في أداء واجباتها، الأمر الذي سيساعدها على تحقيق أهدافها في ملاحقة المجرمين وفرض القانون وإحلال الأمن والاستقرار".

وأوضح أن تنظيم الدورات التدريبية ورفع مستوى الوعي والمهني للشرطة وجميع القوات المحلية أمر ضروري لأداء واجباتها على أكمل وجه وحفظ السلام والاستقرار.

وأعرب رئيس الحكومة، خلال المراسم، عن ثقته من أن رجال الشرطة وقوات الأمن سيواصلون العمل للحفاظ على أمن واستقرار كوردستان.