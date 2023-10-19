رئيس حكومة إقليم كوردستان: نعمل على تطوير نظام الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات لتحظى بمزيد من ثقة المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، نُظم اليوم الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخريج دفعة جديدة من الاختصاصيين في (المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية) في مدينة أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بحضور حفل تخرج الاختصاصيين والمتدربين في المجلس الأعلى الكوردستاني، باعتباره مؤسسة تعليمية وتدريبية، مشيداً بجهود المجلس في النهوض بالتعليم والاختصاصات والأبحاث، والسعي لنيل ثقة المراكز الطبية العالمية.

وقدّم رئيس الحكومة تهانيه للباحثين الذين أنجزوا أبحاثاً مهمة في ميدان الطب والصحة، كما شكر المجلس الطبي الأردني على الثقة التي أبداها في برامج ومراكز المجلس الأعلى الكوردستاني.

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاون الوثيق والتنسيق الفاعل بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، وخاصة في المجال الصحي، ونعتز دائماً بالعلاقات الراسخة والودية والمميزة التي تربط إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني"، مبيناً أن الأردن ساند إقليم كوردستان في مختلف المراحل.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الطب باعتباره مهنة مقدسة، وعبّر عن تمنياته بأن يواصل أطباء إقليم كوردستان التزامهم بأعلى المعايير الأخلاقية والإنسانية في ممارسة مهنتهم الطبية، موضحاً أن الهدف الأسمى للطب يتمثل في إنقاذ الأرواح وحماية صحة الناس.

وأكد على أهمية استمرار رحلة التعلم في جميع مراحل الحياة، وخاصة في مجال الطب، كذلك حث الأطباء على السعي الدائم للحصول على المعلومات الجديدة وإجراء الأبحاث، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات للمرضى، معرباً عن أمله في أن تسهم التكنولوجيا الحيوية في تسهيل عمل الأطباء.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن القطاع الصحي في إقليم كوردستان، مثله مثل القطاعات الأخرى، لا يسلم من الانتقادات، لذلك شرعت الحكومة في عملية إصلاح شاملة في القطاع الصحي، ولا سيّما سن قانون حقوق وواجبات المريض، والذي أقره برلمان كوردستان عام 2020.

وبيّن أن الإصلاح عملية لا تتوقف، وتتطلب تعاون الجميع، وبالأخص من جانب الأطباء والاختصاصيين الصحيين، بهدف تحسين النظام الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان تخصص مبالغ طائلة على القطاع الصحي، وأكد قائلاً: "نعمل على تحسين جودة هذه الخدمات وإعادة تنظيم وتطوير نظام الصحة العامة والارتقاء بمستوى الخدمات، لتحظى بمزيد من ثقة المواطنين".