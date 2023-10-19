رئيس الوزراء مسرور بارزاني: نحنُ شعبٌ صامد.. ولن نسمح بتوقف العملية التعليمية مهما كان الثمن

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 19 أيلول أكتوبر 2023، أننا شعبٌ صامد، مشدداً على عدم السماح بتوقف العملية التعليمية في الإقليم مهما كان الثمن.

وقال مسرور بارزاني في مراسم حفل تخرج طلبة جامعة كوردستان بأربيل، "من حق المعلمين أن يقبضوا رواتبهم في كل شهر"، مؤكداً أن "حكومة إقليم كوردستان ليست مسؤولة عن تأخر رواتب المعلمين".

وتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان عن أهمية دور ومكانة المعلمين، وشدد على "أننا نُكن احتراماً كبيراً للواجبات التي يؤديها المعلمون والصعوبات التي يواجهونها".

وأكد أن "حكومة إقليم كوردستان عملت بشكلٍ جيد مع الحكومة الاتحادية لتوفير رواتب الموظفين، ومعالجة مشاكلهم بشكلٍ جذري".

كما دعا رئيس حكومة الإقليم، المعلمين الذين لم يباشروا بالدوام لحد الآن، إلى العودة للمدارس مطلع الأسبوع المقبل، واستئناف العملية التعليمية، وأن لا يكونوا سبباً في ضياع دراسة الطلبة، لأنه سيتم تعويض رواتبهم، إلا أنه من الصعوبة تعويض دراسة الطلبة.

وشكر رئيس الوزراء المعلمين على دورهم، وقال: "أدعو المعلمين إلى القيام بواجباتهم التعليمية ومسؤولياتهم الوطنية، وأداء أدوارهم في خدمة الشعب، وتوجيه الطلبة بأننا شعبٌ صامد، ولن نسمح بتوقف العملية التعليمية مهما كان الثمن".