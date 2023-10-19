رئيس حكومة إقليم كوردستان خلال حفل تخرج دفعة جديدة في جامعة كوردستان - هولير: شبابنا أعظم ثرواتنا

أربيل (كوردستان 24)- بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أقيم اليوم الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة جامعة كوردستان - هولير في مدينة أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، هنأ رئيس الحكومة الخريجين الجدد في جامعة كوردستان - هولير بأربيل، وأثنى على الكوادر الأكاديمية، مؤكداً أن حكومة الإقليم تولي أهمية كبيرة لقطاع التعليم، وتعمل على تطوير قدرات الشباب، الذين هم أغلى ما تمتلكه كوردستان.

وأشار إلى أن التشكيلة الوزارية التاسعة وضعت التعليم على رأس أولوياتها، وهي ملتزمة بالعمل الحثيث ودعم الشباب، الذين هم أعظم ثروات كوردستان.

وأكد أن إقليم كوردستان يسلك الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية تجعله أمة متسلّحة بالعلم والمعرفة، أمة قادرة على تقديم أفكار وابتكارات لمعالجة قضايا مثل التغير المناخي والأمن الغذائي ومكافحة الفقر، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والقطاعات الرقمية، مما يساهم بفاعلية في معالجة القضايا العالمية.

وشدد على أن الإقليم يمضي قدماً في مسيرة تنويع اقتصاده، والاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة، وتصدير المنتجات الزراعية، ويواصل العمل على التحول الإلكتروني في الاقتصاد والخدمات، وتعزيز كفاءة القطاع المصرفي وربطه بالسوق العالمية، وتكثيف الجهود لتأمين فرص عمل للخريجين.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه رسائل عدة إلى الخريجين بالقول: "في كوردستان، رحلتكم تبدأ من هنا. احتضنوها واغتنموها.. لا تخافوا من المستقبل، تشبثوا بجذوركم.. فكل واحد منكم لديه القدرة على تحقيق تقدم واضح. انطلقوا، واسعوا للظفر بالنجاح".