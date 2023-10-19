غوتيريش يدعو من القاهرة إلى وصول مُساعداتٍ إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"، في اليوم الثالث عشر للحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام".

وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، منذ هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر، معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول من الهجوم، وفق مسؤولين إسرائيليين. وقال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس أسرت 203 أشخاص.

كذلك قتل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وأعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من الطائرة الرئاسية أثناء عودته من إسرائيل، إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية" عبر معبر رفح، المنفذ الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل للقطاع إلى الخارج.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية عن "مصادر" لم تفصح عنها أن معبر رفح سيفتح الجمعة من دون مزيدٍ من التفاصيل.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مُجدداً حركة حماس إلى "اطلاق سراح الأسرى بلا شروط" وطالب إسرائيل بتوفير "ممر إنساني بلا عوائق" يسمح بدخول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة.

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستستضيف السبت قمة دولية تعمل على التوصل إلى "وقف اطلاق النار وإيصال المُساعدات الغذائية لغزة".

وشدد على ضرورة أن يكون دخول المساعدات "دائماً ومتواصلاً ودون انقطاع".

المصدر: AFP