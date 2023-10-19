دهوك تُوقع اتفاقية التوأمة مع مدينةٍ ألمانية

أربيل (كوردستان 24)- أقيمت مساء اليوم الخميس 19 أيلول أكتوبر 2023، في مكتب محافظ دهوك، مراسيم توقيع اتفاقية التوأمة بين مدينة دهوك ومدينة بادن فورتمبيرغ الألمانية.

يشار إلى أن مدة الاتفاقية ستكون 5 سنوات قابلة للتجديد. وبعد التوقيع على الاتفاقية، أعلن وفدا الجانبين الاتفاق بينهما رسمياً في مؤتمرٍ صحفي.

وحضر مراسيم التوقيع كلٌ من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء في إقليم بادن فورتمبيرغ فلوريان هازلر، والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان كلاوس شترايشر، إضافةً إلى وفدٍ ألماني.

وقال محافظ دهوك علي تتر في المؤتمر الصحفي، إنه "بعد هجمات داعش على إقليم كوردستان في عام 2014، كانت حكومة بادن فورتمبيرغ على تواصلٍ دائم مع حكومة إقليم كوردستان ومحافظة دهوك، وخصوصاً في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين".

وأشار تتر إلى أن "الحكومة الألمانية بشكلٍ عام قدمت المساعدات لإقليم كوردستان في مختلف المجالات"، مبيناً أن "إحدى مهام الحكومة الألمانية تمثلت بمساعدة إقليم كوردستان في تحرير النساء الإيزيديات المختطفات لدى تنظيم داعش".

ولفت إلى أن "توقيع هذه الاتفاقية سيُزيد من مساعدات الحكومة الألمانية بشكلٍ عام وحكومة فورتمبيرغ بشكلٍ خاص لإقليم كوردستان"، موضحاً أن "مساعداتها من الآن فصاعداً لن تقتصر على اللاجئين فقط، بل ستشمل محافظة دهوك عموماً، ولا سيّما في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية".

وبذلك تكون دهوك المدينة الكوردستانية الثانية التي توقع اتفاقية التوأمة مع مدينةٍ غربية، بعد أن سبقتها أربيل في إعلان التوأمة مع مدينة ناشفيل الأمريكية.