توقع بدء وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة غداً الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- ينتظر سكان قطاع غزة أن تبدأ المساعدات الإنسانية المتوقفة في الجانب المصري من معبر رفح بالوصول إلى الجيب المحاصر الجمعة، في اليوم الثالث عشر من الحرب الدامية بين إسرائيل وحركة حماس المتواصلة رغم نشاط دبلوماسي كثيف.

وواصل الجيش الإسرائيلي الخميس قصف قطاع غزة بشكل كثيف في رد على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر بتوغلها داخل الأراضي الإسرائيلية حيث قتل 1400 شخص، بحسب السلطات.

وأفاد صحافيون من وكالة فرانس برس أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، أطلقت دفعات صواريخ باتجاه إسرائيل الخميس أيضاً.

وقتل 3785 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين، في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. وفرّ أكثر من مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أخرى، لا سيما إلى جنوب القطاع، هرباً من القصف، أو بسبب الإنذار الإسرائيلي بإخلاء مدينة غزة.

وتحتجز حماس 203 رهائن خطفتهم خلال الهجوم، وفق الجيش الإسرائيلي.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية أنه سيتم الجمعة فتح معبر رفح بين مصر وغزة، وهو المنفذ الوحيد للقطاع الى العالم الخارجي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا من القاهرة إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري"،

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكلٍ مُستدام". وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة وإنما جهد مُستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".

في جنيف، طلبت منظمة الصحة العالمية الخميس السماح بوصول المساعدات الإنسانية يومياً إلى قطاع غزة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر، السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر، غداة اتفاق بين الرئيسين الأمريكي والمصري بهذا الشأن.

المصدر: AFP