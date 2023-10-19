"العمال الكوردستاني" يُخلي مواقعه في جبل قرجوخ ومخمور ويُسلِّمها للجيش العراقي

أربيل (كوردستان 24)- بحسب متابعةٍ لـ كوردستان24، فإن حزب العمال الكوردستاني أخلى مواقعه العسكرية في جبل قرخوج ومُخيم مخمور في الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس، وقام بتسليمها للجيش العراقي.

وبحسب معلومات كوردستان24، فإن القوة التي حلت محل عناصر حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق، هي الفرقة الـ 14 بالجيش العراقي، التي قامت بدورها برفع العلم العراقي هناك.

وبخصوص أعداد النقاط العسكرية التي تم إخلاؤها، بحسب متابعة كوردستان24، فإنه تم إخلاء أربع نقاط عسكرية، وعددٍ من الأنفاق التي تقع على جبل قرجوخ.

ويأتي إخلاء حزب العمال الكوردستاني لمواقعه العسكرية في جبل قرجوخ ومخمور، بعد أن أبلغت الأمم المتحدة الحكومة العراقية بأنها لن تُرسل المُساعدات الإنسانية لمخيم مخمور، بسبب تواجد عناصر تابعة للعمال الكوردستاني هُناك.

وفي الوقت نفسه، يُشكِّلُ القصف المتواصل للطائرات التركية، سبباً آخر لإخلاء هذه المواقع العسكرية.

وبحسب مسؤولين في حزب العمال الكوردستاني، فإنه تم نقل المقاتلين الذين غادروا المنطقة إلى جبال قنديل.