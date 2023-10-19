سیاسة

إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا

author_image Kurdistan24 اربیل
علما تركيا وإسرائيل
علما تركيا وإسرائيل
ترکیا إسرائيل تركيا استدعاء الدبلوماسيين غزة القنصلية الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- استدعت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا في إجراء احترازي، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الخميس، بعدما نصحت مواطنيها بمُغادرة هذا البلد. 

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "إنه إجراء مؤقت، يفترض أن يكون قصير المدى". 

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء جميع الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن". 

والأربعاء، أوضحت قنصلية إسرائيل في إسطنبول أن الإجراء اتُخذ حِفاظاً على سلامة الدبلوماسيين بالنظر إلى تزايد "التهديدات الإرهابية" ضد الإسرائيليين في الخارج. 

وقال متحدث باسم القنصلية لوكالة فرانس برس إنه تم رفع درجة التحذير إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى. 

وكان أتراك تظاهروا ليل الثلاثاء أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول والسفارة في أنقرة في أعقاب قصفٍ دامٍ لمُستشفىً في قطاع غزة. 

وأُصيب العشرات في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خارج القنصلية الإسرائيلية. 

وبينما تبادلت إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشأن القصف، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الكثير من الدول العربية بالمسؤولية على إسرائيل، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.

 

المصدر: AFP   

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف