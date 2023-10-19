إسرائيل تستدعي دبلوماسييها من تركيا

أربيل (كوردستان 24)- استدعت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا في إجراء احترازي، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة فرانس برس الخميس، بعدما نصحت مواطنيها بمُغادرة هذا البلد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته "إنه إجراء مؤقت، يفترض أن يكون قصير المدى".

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء جميع الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى مغادرتها "في أسرع وقت ممكن".

والأربعاء، أوضحت قنصلية إسرائيل في إسطنبول أن الإجراء اتُخذ حِفاظاً على سلامة الدبلوماسيين بالنظر إلى تزايد "التهديدات الإرهابية" ضد الإسرائيليين في الخارج.

وقال متحدث باسم القنصلية لوكالة فرانس برس إنه تم رفع درجة التحذير إلى المستوى الرابع، وهو الأعلى.

وكان أتراك تظاهروا ليل الثلاثاء أمام القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول والسفارة في أنقرة في أعقاب قصفٍ دامٍ لمُستشفىً في قطاع غزة.

وأُصيب العشرات في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خارج القنصلية الإسرائيلية.

وبينما تبادلت إسرائيل والفلسطينيون الاتهامات بشأن القصف، ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جانب الكثير من الدول العربية بالمسؤولية على إسرائيل، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية مع أنقرة.

المصدر: AFP