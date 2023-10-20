استهداف حقلٍ نفطي قرب قاعدة أميركية في سوريا

أربيل (كوردستان 24)- فجّرت مجموعات مسلّحة، الخميس، خط أنابيب للغاز قرب قاعدة أميركية في شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، تزامناً مع احتدام التوتر الإقليمي في خضمّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ "مجموعات مدعومة من ايران فجّرت خط الغاز قرب معمل (كونيكو) في ريف دير الزور، والقريب من قاعدة أميركية".

وأكّد المرصد، الذي يديره رامي عبد الرحمن، أنّ "ألسنة اللهب تصاعدت من الموقع، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية".

وأقامت قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي دخلت سوريا عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش عدة قواعد لها في سوريا، بما في ذلك حقل العمر النفطي، الأكبر في البلاد.

كما أنّ للقوات الأميركية انتشاراً أيضاً في حقل غاز "كونيكو"، وكلاهما يقع في مناطق يتسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

يأتي ذلك، بينما أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، الأربعاء، إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت بإصابات "طفيفة"، دون تحديد الجهة المنفذة.

إلا أنّ هذه الهجمات تأتي في أعقاب تهديد فصائل عراقية موالية لإيران باستهداف مصالح الولايات المتحدة في العراق على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل في حربها ضدّ حركة "حماس" في قطاع غزة.