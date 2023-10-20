في ذكراها السنوية السادسة.. "ملحمة بردى" أثبتت بسالة البيشمركة وأفشلت مخططات عدائية

أربيل (كوردستان24)- يصادف اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023 الذكرى السنوية السادسة لـ"ملحمة بردى" آلتون كوبرى التي أثبتت بسالة البيشمركة بصمودهم وإرادتهم الحديدية ومقاومتهم في إفشال مخططات أعداء الكورد للقضاء على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان.

بعد هجوم الميليشيات والقوات العراقية وبدعم من طرف كوردي في 16 اكتوبر 2017 على كركوك و طوزخورماتو المحتلتين، أصبحت رغباتهم وأهدافهم أكثر وضوحاً في إحتلال إقليم كوردستان، فبعد أيام قليلة تقدمت قواتهم نحو أربيل.

في يوم 20 اكتوبر 2017 حاولت الميليشيات والقوات العراقية مهاجمة أربيل من منطقة بردى "آلتون كوبري" عند الساعة السابعة صباحاً، وبدأت بالتقدم وقصف المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة كوردستان ومواقع قوات البيشمركة الكوردستانية.

استطاعت قوات البيشمركة بإرادتهم القوية وصمودهم دحر المهاجمين وردهم والحاق خسائر فادحة بهم وإيقاف تقدمهم في معركة بطولية سميت بـ"ملحمة بردى"، وبعد قتال عنيف ومقاومة قوية من البيشمركة، منعت الميليشيات والقوات العراقية من التقدم نحو أربيل.

لم يكن هدف الميليشيات والقوات العراقية التوقف عند نقطة معينة، بل كان هدفهم القضاء على كيان إقليم كوردستان الدستوري، لكن قوات البيشمركة وجهت لهم ضربة موجعة بمثابة رسالة مفادها لم تستطع الحكومات العراقية المتعاقبة من محو كوردستان، وانتم أيضاً لا يمكنكم الوقوف أمام قوة وإرادة الكورد واحتلال أراضيه.

وشهدت المعركة تدمير "دبابة أبرامز" أمريكية الصنع على يد قوات البيشمركة، والتي تعد أقوى دبابة في العالم، كانت بحوزة ميليشيات الحشد الشعبي، وتم تسليمها للقوات العراقية لمحاربة الارهاب وداعش، لكنها استخدمت في الهجوم على كوردستان.

في "ملحمة بردى" أفشلت قوات البيشمركة الكوردستانية مخطط القضاء على الكيان الدستوري لاقليم كوردستان، وأثبت هذه المحلمة ان البيشمركة هم الدرع الحصين لحماية كوردستان أرضاً وشعباً من كل الاعداء والمتربصين.