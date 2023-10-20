أمن

هجومٌ صاروخي يستهدف قوات أميركية قرب مطار بغداد الدولي

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جندي أميركي داخل قاعدة أميركية في العراق (رويترز)
جندي أميركي داخل قاعدة أميركية في العراق (رويترز)
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة العراقية أن قصفاً صاروخياً استهدف قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الشرطة، أمس، أن صاروخي كاتيوشا على الأقل سقطا في محيط القاعدة بالقرب من مجمع تحتضن قوات أميركية، بحسب رويترز.

وذكرت أنه لم يتضح ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن ضحايا.

يأتي ذلك، في وقتٍ أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أمس الخميس، إحباط ثلاث هجمات بطائرات مسيّرة في العراق تسبّبت في إصابات طفيفة، في اعتداءات تأتي في ظلّ الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.

وأكدت القيادة الوسطى، في بيان، أنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، اتخذ الجيش الأميركي إجراءات دفاعية ضد ثلاث طائرات مسيّرة قرب قوات أميركية وللتحالف الدولي في العراق".

وأشارت إلى أنه "في غرب العراق، تعاملت القوات الأميركية مع طائرتين مسيّرتين، ما أدى الى تدمير واحدة وإصابة الثانية بأضرار، ما تسبّب بجروح طفيفة لقوات التحالف".

إلى ذلك، أكد الجيش الأميركي "تدمير طائرة مسيّرة" في قاعدة حرير بإقليم كوردستان، من دون أن يؤدّي ذلك إلى "إصابات أو أضرار"، ولم تحدّد القيادة الوسطى مصدر هذه الطائرات أو من أطلقها.

وحتى العام الماضي، تعرضت القواعد التي تضمّ قوات أميركية للعديد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة.

 

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