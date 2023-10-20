سیاسة

الامين العام للامم المتحدة: ينبغي الاسراع في نقل المساعدات من معبر رفح الى غزة

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- أكد الامين العام للامم المتحدة ان سكان غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والمواد الاساسية، موضحاً انه ينبغي الاسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح الى داخل قطاع غزة.

وقال الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023 في معبر رفح بين مصر وقطاع غزة "نحن بحاجة لنقل شاحنات المساعدات من الجانب المصري من رفح إلى الجانب الفلسطيني وبأعداد أكبر".

وأضاف غوتيريش "سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الماء والغذاء والوقود والمواد الأساسية".

وأشار الامين العام للامم المتحدة الى أنه "ينبغي الإسراع في نقل المساعدات من الجانب المصري من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة".

وتابع قائلاً "رغم الاتفاق على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة فإن هناك شروطا تعيق وصولها للقطاع".

وأكد غوتيريش ان "زكالة الاونروا هي التي ستتولى عملية توزيع المساعدات في قطاع غزة".

ودعا الامين العام للامم المتحدة في مؤتمره الصحفي الى "وقف إطلاق نار إنساني غير مشروط لضمان وصول المساعدات الى قطاع غزة".

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