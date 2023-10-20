الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في غزة "على قيد الحياة"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، أن "غالبية الرهائن" الذين اختطفتهم حركة حماس خلال الهجوم في 7 من تشرين الأول أكتوبر "على قيد الحياة".

وقال متحدث عسكري في بيان إن "غالبية الرهائن على قيد الحياة. هناك أيضاً جثث تم أخذها ... إلى قطاع غزة".

وأوضح المتحدث "من بين نحو 200 رهينة موجودين حالياً في قطاع غزة، أكثر من 20 قاصراً (تقل أعمارهم عن 18 عاماً) وبين 10 إلى 20 رهينة تزيد أعمارهم عن 60 عاماً".

وبحسب الجيش فإن ما بين 100 إلى 200 شخص يعتبرون في عداد المفقودين منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري عندما شنت حركة حماس هجوماً مباغتاً على البلدات الحدودية مع إسرائيل.

وقُتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي معظمهم في يوم هجوم حماس حسب السلطات الإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 1500 من مقاتلي حماس قتلوا في الهجوم المضاد الذي سمح لإسرائيل باستعادة السيطرة على المناطق التي هوجمت.

وقُتل 4137 شخصاً في قطاع غزة بينهم أكثر من 1500 طفل حسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس. فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 13 ألفاً.

المصدر: AFP