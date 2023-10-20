روسيا تنصح بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية

أربيل (كوردستان 24)- أوصت روسيا الجمعة بعدم السفر إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية وسط توترات إقليمية جرّاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "الوضع في الشرق الأوسط يزداد سُوءاً".

وأضافت "نوصي بشدّة المواطنين الروس بالامتناع عن السفر إلى المنطقة، خصوصاً إلى إسرائيل ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية".

وأشارت إلى أنها تعمل "بشكل وثيق مع السلطات المصرية والإسرائيلية" لكي يتمكّن الروس في قطاع غزّة من المغادرة.

يقيم عدد كبير من الروس في إسرائيل. وسافر نحو ستة آلاف روسي من تل أبيب إلى روسيا منذ التاسع من تشرين الأول أكتوبر، وفق المصدر نفسه.

من جهته، قال السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف الجمعة لصحيفة "إزفيستيا" إن موسكو على اتصال بممثلي حركة حماس "من أجل إخراج الرهائن من مكان تواجدهم".

وفق الحصيلة الأخيرة التي قدّمتها السلطات الروسية الخميس، قُتل 19 مواطناً روسياً في إسرائيل منذ بدء العملية التي شنتها حركة حماس ضدّ إسرائيل في السابع من تشرين الأول أكتوبر فيما لا يزال سبعة في عداد المفقودين.

ومن بين الرهائن في قطاع غزّة روسيان.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة مرات في الأيام الأخيرة عن قلقه من أن يتحول النزاع بين إسرائيل وحماس إلى "حربٍ إقليمية"، معتبراً أن الأزمة ناتجة عن "فشل" سياسة واشنطن في الشرق الأوسط.

المصدر: AFP