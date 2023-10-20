المفوضية العراقية تُحدد موعد إنطلاق الحملة الانتخابية لمجالس المُحافظات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الجمعة، أن الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات ستنطلق في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر 2023، كما أحصت أعداد المرشحين المُستبعدين من الانتخابات المقبلة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، قوله: إنه "تم لغاية اليوم الجمعة، استبعاد أكثر من 300 مرشح وزعوا على النحو الآتي: (197) مساءلة وعدالة، (102) قيد جنائي، (1) منتسب في الأمن الوطني، (1) إرهاب، (1) نزاهة، (19) غير مكتملي شروط الترشيح".

وأشار إلى أن "المفوضية ستعلن المُصادقة على أسماء المرشحين في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني لتبدأ الحملة الانتخابية في الأسبوع ذاته".

وبخصوص انتشار مراكز ومحطات التصويت الخاص، شدد جميل على أن "عدد مراكز الاقتراع في التصويت العام يبلغ 7166، ومحطات التصويت العام 35553، أما عدد مراكز التصويت الخاص فيبلغ 565، وعدد محطاتها 2367، ويشمل التصويت الخاص جميع القوات الأمنية الداخلية والدفاع والهيئات الأخرى بالإضافة إلى هيئة الحشد الشعبي".

وأضاف: "أما تصويت النازحين فقد انخفضت أعداد النازحين من 120 ألف نازح إلى 48 ألفاً لعودتهم إلى مساكنهم، وبلغ عدد مراكز الاقتراع للنازحين 34 ومحطاتهم عددها 120 محطة، وبذلك يكون مجموع مراكز الاقتراع العام والخاص والنازحين (7765) ومجموع المحطات (38040)".

وأكد أن "مراكز ومحطات الاقتراع ستدار من قبل موظفي الدولة وطلبة الجامعات والخريجين، وهذه الأعداد هي أعداد نهائية يمكن اعتمادها بشكل نهائي، وستتم إدارتها من قبل 214 ألفاً و595 موظفاً".

ومن المُقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة باستثناء إقليم كوردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.