إسدالُ السِتار عن صور سبعةٍ من شُهداء ملحمة بردي (آلتون كوبري) في أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أُسدل الستار اليوم الجمعة 20 أيلول أكتوبر 2023، عن صور سبعةٍ من شُهداء ملحمة "پردێ" آلتون كوبري في أربيل، حيث شارك ذووهم في هذه المراسيم، وأكدوا "اعتزازهم بأبنائهم الذين استشهدوا دِفاعاً عن تُراب كوردستان".

وتصادف اليوم الجمعة 20 أيلول أكتوبر 2023، الذكرى السنوية السادسة لـ ملحمة "پردێ" آلتون كوبري. وفي مثل هذا اليوم من عام 2017 هاجمت القوات العراقية وبعض الميليشيات إقليم كوردستان، وكان هدفها القضاء على الكيان السياسي والدستوري للإقليم، وإيقاف عجلة التطور والإعمار فيه.

وقالت بيريفان فيصل، زوجة الشهيد محمد، لـ كوردستان24، "قبل يومٍ واحدٍ من استشهاد زوجي تحدثت معه هاتفياً وسألني عن صحة أولاده"، مضيفةً: "واتصلت به في اليوم التالي الساعة 10 صباحاً لكنه لم يرد، ثم بعد ذلك جاءنا نبأ استشهاده".

وشددت على "أنها وأبناؤها فخورون كثيراً لأن زوجها استشهد دفاعاً عن أرض وعلم كوردستان".

من جهتها، قالت فاطمة مولود والدة أحد الشهداء، لـ كوردستان24، عندما اشتد القتال، "أخبرت نجلي بأن يسمع كلام والدته ويعود إلى المنزل"، مضيفةً، فكانت إجابته: "والدتي الحبيبة.. أقسمت أن لا أترك جبهة الدفاع عن أرض كوردستان، وأن لا أعود إلى المنزل، إلا عندما استشهد".

وأكدت أن "نجلها كان شُجاعاً ومقداماً للغاية، وكان كالأسد لا يُخيفه أي شيء"، مبينةً أنه "استشهد دفاعاً عن أرض كوردستان، وأنا فخورة به كثيراً".

ووقتها تصدت قوات البيشمركة للقوات العراقية والحشد الشعبي بعد تقدمهم صوب آلتون كوبري التي تبعد 50 كيلو متراً جنوب أربيل، و40 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من كركوك وتتبعها إدارياً.

وجرت اشتباكات عنيفة في تلك المعركة التي مضى عليها ستة أعوام، وكبدت البيشمركة حينها المُهاجمين خسائر كبيرة على الرغم من الفارق الكبير في الأسلحة والعتاد.

وجاء الهجوم بعد سيطرة القوات العراقية على كركوك والمناطق المتنازع عليها كرد فعل على استفتاء الاستقلال الذي أجراه الكورد وحظي بالأغلبية الساحقة لصالح تأسيس دولةٍ مُستقلة.