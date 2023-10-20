الدكتور محمد عبد اللات: نسعى لتعزيز العلاقات الصحية بين إقليم كوردستان والأردن

أربيل (كوردستان 24)- أكد الأمين العام للمجلس الطبي الأردني الدكتور محمد عبد اللات، اليوم الجمعة، سعيهم الدؤوب لتعزيز العلاقات الصحية بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الدكتور محمد عبد اللات، في مقابلةٍ مع كوردستان24، إن "حضور رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني حفل تخريج دفعةٍ جديدة من الاختصاصيين في المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية دليلٌ على أنه يهتم بالقطاع الصحي في الإقليم".

وأشار إلى أن "رئيس حكومة إقليم كوردستان ألقى كلمةً مُميّزة خلال المراسيم، كانت بمثابة خارطة طريق للمجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية".

وشدد على أن "إقليم كوردستان أولى اهتماماً كبيراً بالقطاع الصحي"، مؤكداً أن "الذين شاركوا في الدورة، وحصلوا على المعلومات من قبل الأطباء الأردنيين، أثبتوا أنهم يتمتعون بمهاراتٍ وقُدراتٍ عالية".

وأكد أن "لديهم علاقات جيدة جداً مع إقليم كوردستان في مجال الصحة والطب"، مبيناً أن "هذه العلاقة يتم دعمها من القيادات العليا في إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية".

وأوضح أن "فرص التعاون" بين إقليم كوردستان والأردن "مفتوحة وواسعة"، مشدداً على "أنهم يدعمون القطاع الصحي في إقليم كوردستان، وخاصةً توسيع التخصصات".

ولفت إلى أن "المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية، والمجلس الطبي الأردني، سيعملان معاً لتعزيز العلاقات بشكلٍ أكبر في المستقبل".

بحضور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، نُظم أمس الخميس 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، حفل تخريج دفعة جديدة من الاختصاصيين في (المجلس الأعلى الكوردستاني للاختصاصات الطبية) في مدينة أربيل.

وفي كلمة له خلال المراسم، عبّر رئيس الحكومة عن سعادته بحضور حفل تخرج الاختصاصيين والمتدربين في المجلس الأعلى الكوردستاني، باعتباره مؤسسة تعليمية وتدريبية، مشيداً بجهود المجلس في النهوض بالتعليم والاختصاصات والأبحاث، والسعي لنيل ثقة المراكز الطبية العالمية.

وقدّم رئيس الحكومة تهانيه للباحثين الذين أنجزوا أبحاثاً مهمة في ميدان الطب والصحة، كما شكر المجلس الطبي الأردني على الثقة التي أبداها في برامج ومراكز المجلس الأعلى الكوردستاني.

وأضاف: "نحن سعداء بالتعاون الوثيق والتنسيق الفاعل بين إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية، وخاصة في المجال الصحي، ونعتز دائماً بالعلاقات الراسخة والودية والمميزة التي تربط إقليم كوردستان والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني"، مبيناً أن الأردن ساند إقليم كوردستان في مختلف المراحل.

وشدد رئيس الحكومة على أهمية الطب باعتباره مهنة مقدسة، وعبّر عن تمنياته بأن يواصل أطباء إقليم كوردستان التزامهم بأعلى المعايير الأخلاقية والإنسانية في ممارسة مهنتهم الطبية، موضحاً أن الهدف الأسمى للطب يتمثل في إنقاذ الأرواح وحماية صحة الناس.