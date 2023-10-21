على خلفية هجوم بروكسل.. وزير العدل البلجيكي يستقيل من منصبه

أربيل (كوردستان24)- أعلن وزير العدل البلجيكي فنسنت فان كويكنبورن استقالته من الحكومة على خلفية الهجوم في بروكسل، بعد أربعة أيام على الهجوم الذي نفذه تونسي متطرف مقيم بشكل غير قانوني في بروكسل وأدى الى مقتل سويديين.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحافي، أنه علم الجمعة أن تونس طلبت في آب/اغسطس 2022 تسليم منفّذ الهجوم عبد السلام لسود، ولم تعالج النيابة العامة في بروكسل الطلب الذي تلقته.

وأوضح كويكنبورن أن "القاضي المختص لم يستجب لطلب التسليم هذا ولم تتم معالجة الملف".

وأكد أنه "خطأ فردي جسيم وخطأ غير مقبول، تداعياته وخيمة"، قائلاً إنه "يتحمل المسؤولية بالاستقالة". وأضاف "أنا لا أبحث عن أي عذر. أعتبر أنه من واجبي أن أفعل ذلك. هذه المعلومات الجديدة الآتية من النيابة العامة تطالني في الصميم، لأنني فعلت كل ما في وسعي لتحسين نظامنا القضائي".

وقبل بضع ساعات من مباراة لكرة القدم مساء الإثنين بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهّلة لكأس أوروبا 2024، قتل عبد السلام لسود مشجّعَين سويديين بالرصاص وأصاب ثالثا بجروح قبل أن يفرّ على دراجة نارية.

ووقع الاعتداء على ما يبدو على خلفية عمليات حرق المصحف في السويد التي أثارت موجات غضب في العالم العربي، وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعلنت بروكسل الثلاثاء مقتل الجاني المفترض، البالغ 45 عاماً برصاص الشرطة في مقهى في حيّ شيربيك في بروكسل.

وكان عبد السلام لسود معروفاً من السلطات البلجيكية لارتكابه مخالفات، بينها تهديدات بقتل أحد طالبي اللجوء، وفقا للقضاء. لكنه لم يكن مدرجاً في قاعدة بيانات الوكالة الفدرالية المسؤولة عن دراسة التهديد الإرهابي "أوكام".

ويسعى المحققون البلجيكيون لمعرفة ما إذا كان منفذ الاعتداء على اتصال مع متطرفين آخرين في دول أوروبية.