مسرور بارزاني: نعمل على إصلاح النظام المصرفي

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي المصرفي الراقي الذي ينعقد في أربيل، ان انشاء نظام مصرفي قوي هدف رئيسي للتشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، وسنقدم كل انواع الدعم للبنوك الخاصة.

نص كلمة رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحضور والضيوغ الاعزاء، أهلاً وسهلاً بكم، يسعدني أن انضم اليكم اليوم في هذا المؤتمر الهام المخصص لمناقشة النظام المصرفي وتطور ونمو الخدمات المصرفية وخاصة بنوك القطاع الخاص، أرحب بجميع الضيوف الكرام وخاصة السيد علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي، وأهنئ منظمي هذا المؤتمر لاختيارهم موضوعاً مهماً جداً للمناقشة.

بالنسبة للوضع الراهن في العراق وكوردستان، فإن إصلاح وتطوير وتفعيل القطاع المصرفي حاجة ملحة لتحقيق التنمية الاقتصادية، لقد كان إنشاء نظام مصرفي قوي وفعال ونشط هدفاً مهماً للتشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، لذلك سنعمل على إصلاح النظام المصرفي وبناء بنية تحتية حديثة وقوية لاقتصاد كوردستان.

وهنا أود أن أشارككم بعض خططنا لاصلاح القطاع المصرفي في كوردستان، في العامين المقبلين، لن يضطر المتقاعدون في كوردستان الى قضاء ساعات في حرارة الصيف وبرد الشتاء لتلقي رواتبهم، بل في يوم معين ستذهب أموالهم الى حساباتهم المصرفية، وكذلك التجار لن يضطروا لحمل الاموال معهم، بل يمكنهم مراقبة حساباتهم المصرفية وتنفيذ الخدمات المالية عبر الانترنت، كا سيواجه الاشخاص الذين يريدون الحصول على قروض صغيرة لأغراض مختلفة عملية أسهل، ولن يضطر المواطنون الذين يرغبون في إرسال الاموال الى أقاربهم داخل البلاد أو خارجها الى القيام بذلك من خلال مراكز التحويلات.

ومع نهاية العام الجاري سيتم تسجيل الالاف من موظفي القطاع العام ضمن مشروع حسابي وسيتم فتح حسابات مصرفية لهم في البنوك الخاصة لاستلام رواتبهم، ستتسارع هذه العملية في العام المقبل، ونحن ملتزمون بأن يكون لمليون موظف حساباتهم المصرفية بحول نهاية العام المقبل، ونعمل على تسريع هذا البرنامج ونستعد له من اليوم.

لسنوات عديدة كان هناك نقاش داخل الحكومة حول من يجب أن يأخذ زمام المبادرة نحن أم البنوك، وفي هذه الحكومة قررنا أن نأخذ هذه المبادرة، ومن خلال القيام بذلك سنساعد في بناء نظام مصرفي قوي.

يتبع ..