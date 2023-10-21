اسعار العملات الاجنبية والذهب في اسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- بلغ سعر صرف الدولار الامريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم السبت 21 اكتوبر 2023، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان
100 دولار أمريكي = 160.000 دينار عراقي
100 يورو = 169.000 دينار عراقي
100 جنيه استرليني = 194.000 دينار عراقي
100 ليرة تركي = 5700 دينار عراقي
100.000 تومان إيراني = 3100 دينار عراقي
1 دينار أردني = 3502 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 515.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 455.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 395.000 دينار عراقي