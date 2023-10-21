علي العلاق: حكومة إقليم كوردستان حثتنا للانتقال معاً الى الاقتصاد الرقمي

أربيل (كوردستان24)- بحضور مسرور بارزاني رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني ومحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ورئيس جمعية البنوك الخاصة العراقية وعدداً من ممثلي البنوك العربية، انعقد في أربيل المؤتمر المصرفي العراقي السنوي في أربيل تحت عنوان " القطاع المصرفي فرص النمو ومستقبل الشركات الدولية".

وقال محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في كلمة ألقاها في المؤتمر "ان المؤتمر يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز دور البنوك لتحقيق نظام مالي مستقر، وسط التحديات التي تواجهها المنطقة".

وأضاف العلاق "مع التقدم الذي يشهده التمويل الالكتروني، فإن هناك أيضاً العديد من المخاطر التي تواجه هذا الموضوع، الامر الذي يجعل من إعادة هيكلة التقدم هاماً لمواكبة هذه التطورات".

وأشار علي العلاق الى انه "من أولويات البنك المركزي العراقي الاهتام بما يتم مناقشته في هذه المؤتمرات، وهو تطبيق مبادئ غسيل الاموال التي صدر قانونها عام 2015، ونؤكد مجدداً ان هذه المبادئ تحمي سلامة النظام المالي".

وتابع العلاق قائلاً "أريد أن أشير الى العلاقة بين عملية تحويل الاموال وبيع الدولار بكافة الاشكال، كما ان هناك وثيقة لتطبيق هذه المعايير والتحويلات تتعلق بتثبيت سعر صرف الدينار، ويمكننا تحقيق هذا الاستقرار".

وتحدث علي العلاق محافظ البنك المركزي العراقي عن إعادة تنظيم العملية التجارية في العراق، ويقوم البنك المركزي بتنفيذ مشاريع التحويلات الاجنبية بشكل يومي، كما ان التحويلات المالية تتم الكترونيا، مما يشكل تحدياً كبيراً للسيطرة على حركة الاموال".

وأكد العلاق "لدينا تنسيق مع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني، وعندما التقينا قبل يومين، حثنا رئيس حكومة كوردستان للدخول في الاقتصاد الرقمي معاً".