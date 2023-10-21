فيان دخيل: الحكومة العراقية غير قادرة على إخراج القوات الغير شرعية من سنجار

أربيل (كوردستان24)- انتقدت المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية، الحكومة الاتحادية لعدم بذلها جهوداً لانقاذ الفتيات والنساء الايزيديات المختطفات من قبل تنظيم داعش، مضيفة انها أيضا غير قادرة على إخراج القوات الغير شرعية من سنجار.

وقالت فيان دخيل المتحدثة باسم كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 خلال مؤتمر صحفي "السياسات العراقية لم تكن مساعدة حتى الان في تنفيذ اتفاق سنجار، ولدينا مشاكل كبيرة مع القوات الغير شرعية المتواجدة في سنجار".

وأضاف "أحد النقاط الرئيسية في اتفاق سنجار هو انسحاب القوات الاجنبية والغير شرعية من المدينة، لكن يبدو ان الحكومة العراقية غير قادرة على إخراج تلك القوات من سنجار، بما في ذلك القوات المحلية وتلك القوات المدعومة من الخارج وحزب العمال الكوردستاني".

وأشارت فيان دخيل الى أنه "على الرغم من ان الحكومة العراقية نفذت بعض نقاط اتفاق سنجار، إلا انها لم تكن نقاطاً مهمة، ولتنفيذ الاتفاق بشكل صحيح، يجب تنفيذ كافة بنود الاتفاق حتى يتمكن المواطنون من العودة الى المدينة بسلام".

وبحسب المتحدثة "لا تزال أكثر من 2000 فتاة إمرأة وطفل ايزيدي في ايدي تنظيم داعش، وما زال مصيرهم مجهولاً، شكوانا وانتقادنا للحكومة العراقية هو انها لم تكن جادة في التحقيق بهذه القضية، أي انهم لم يحققوا جدياً في هذه القضية من خلال العلاقات الدبلوماسية والمعلومات الاستخباراتية".