انفجار قنبلة بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة في قبرص أنها أوقفت أربعة أشخاص بعد انفجار قنبلة وضعت داخل أنبوب بالقرب من السفارة الإسرائيلية في نيقوسيا في وقت مبكر السبت، ما أدى إلى أضرار طفيفة من دون تسجيل وقوع إصابات.

وقع الانفجار في العاصمة القبرصية الساعة 1:37 صباحاً (22:37 بتوقيت غرينتش الجمعة) على بعد حوالى 30 إلى 40 متراً من السفارة مع دخول الحرب الدامية بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أسبوعها الثالث.

وعثر خبراء متفجرات قبارصة حضروا إلى الموقع على بقايا قنبلة أنبوبية انفجرت ما سبّب أضراراً طفيفة. وقالت الشرطة إنها تحتوي على نوع من المواد المتفجرة يُستخدم في صنع الألعاب النارية.

وأعلنت الشرطة أنها أوقفت أربعةً مشتبه بهم تراوح أعمارهم بين 17 و21 عاماً، اثنان منهم كانا موجودين قرب مكان الحادث واثنان آخران كانا في سيارة متوقفة في شارع سكني قريب.

ولم تقدّم الشرطة أي معلومات عن هوياتهم أو جنسياتهم، ومن المُقرر أن يمثل الأربعة أمام المحكمة في وقتٍ لاحق السبت.

وأفادت الشرطة بأنّ أحد المشتبه بهم كان ينقل سكينين ومطرقة في سيارته.

وتضم قبرص جالية يهودية كبيرة، ومنذ بدء الحرب شددت الشرطة الإجراءات الأمنية حول السفارة الإسرائيلية وغيرها من المواقع التي يقصدها يهود، مثل المعبد اليهودي في مدينة لارنكا الساحلية الجنوبية.

ووردت تقارير قليلة فقط عن حوادث مُعادية للسامية في الجزيرة السياحية التي تُعتبر وجهةً مُفضلة للسياح الإسرائيليين، وهم ثاني أكبر مجموعة من الزوار بعد البريطانيين.

واستقبلت قُبرص أيضاً أشخاصاً فارين من الحرب وصلوا في رحلات جوية عسكرية وعلى متن سفن سياحية إلى الجزيرة الواقعة على بعد 250 كيلومتراً فقط (155 ميلاً) من الساحل الإسرائيلي.

المصدر: AFP