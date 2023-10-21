أردوغان يؤكد لزيلينسكي إمكانية حل الصراع "الإسرائيلي - الفلسطيني" بالوسائل السلمية

أربيل (كوردستان 24)- أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مُباحثات هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وبحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، السبت، بحث أردوغان وزيلينسكي، "الحرب الروسية الأوكرانية والصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، فضلاً عن "الأزمة الإنسانية بالمنطقة".

وأضاف البيان، أن أردوغان أكد "إمكانية حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وباقي الصراعات في المنطقة بالوسائل السلمية".

وأعرب أردوغان، عن "استعداد تركيا لمواصلة بذل كافة الجهود اللازمة لضمان ذلك".

وأطلقت حماس في السابع من تشرين الأول أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغّل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية من البحر عبر زوارق، ومن البر عبر اختراق أجزاء من السياج الحدودي الشائك، ومن الجو عبر المظلات، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل. ودخلوا مواقع عسكرية وتجمعات سكنية وقتلوا أشخاصاً وأسروا آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة السبت أن حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 4385 شخصاً وأن 70% من الضحايا هُم من الأطفال والنساء والمُسنين، منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول أكتوبر.

في الجانب الإسرائيلي، قُتل أكثر من 1400 شخص مُعظمهم مدنيون في اليوم الأول لهجوم حماس، بحسب السُلطات الإسرائيلية.

المصدر: الأناضول